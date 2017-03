– Vil bidra til trygg ferdsel i fjellet

Lørdag 18. mars arrangerer Vesterålen Turlags fjellsportgruppe skredkurs på Melbu. Kurset er gratis, og er åpent også for de som ikke er medlemmer av turlaget.

– De siste årene er det stadig flere som har fattet interesse for bratt friluftsliv vinterstid. Dette i kombinasjon med et klima i endring, har medført en rekke skredulykker. Vesterålen Turlag arrangerer årlig skredkurs for å legge til rette for holdninger og ferdigheter som bidrar til trygg ferdsel i vinterfjellet, sier Remi Vangen i fjellsportgruppa i en pressemelding.

Som tidligere år er det Paul Johansen fra Hadsel Røde Kors som er kursholder.

– Opplegget er fornyet, og skiller seg en del fra tidligere år. Dette innebærer at tidligere deltakere vil ha nytte av å delta også i år, sier Vangen.

Kurset gjennomføres ute og til fjells - og deltakerne må kle seg deretter.

– Fjellsportgruppa ber om at deltakere stiller kledd og utstyrt i henhold til dette. Spade, sondestang og skredsøker er nødvendig. Fjellsportgruppa låner ut utstyr så langt lageret rekker, opplyser turlaget.