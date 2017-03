Politiet advarer mot å varsle om promillekontroller

Tirsdag kveld ble en tungtransportsjåfør stoppet med promille på E6 ved Trofors sør i Nordland. Lastebilen og hengeren han kjørte var lastet med flybensin.

– Føreren blåste rødt og resultatet indikerte 0,78 i promille. Deretter blåste han til 0,88. Det tilsier stigende promille. To flasker brennevin ble funnet i bilen, den ene halvfull, opplyser Nordland politidistrikt.

– Er det lurt å drive varlselvirksomhet om politikontroller på Facebook og andre steder? spør de.

Sjåføren var norsk og bodde i Trøndelag.

– Promillekjøringen ble avdekket av en UP-patrulje som gjennomførte en vanlig kontroll ved E6. UP og politiet for øvrig har hatt mange kontroller langs veiene den siste tida, både promille- og fartskontroller. Vi synes det er bra at man får stoppet farlige trafikanter og hendelsen viser hvor viktig det er å gjennomføre kontroller, skriver politiet i Nordland på Facebook.