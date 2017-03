Sandberg legger frem endelig melding om pliktsystemet

Da Stortinget i mars i fjor behandlet regjeringens sjømatmelding, utsatte de behandlingen av den kanskje mest betente delen av den, som omhandler industritrålernes plikter. De bestemte heller at en kommisjon skulle vurdere konsekvenser av ulike endringer av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten, og komme med sine anbefalinger til Stortinget.

Foreslår å periodisere fangståret - Ekspertgruppen velger å gi enkelte næringsinteresser fullt gjennomslag ved å oppheve pliktene. Det betyr et knefall for særinteresser og at ekspertgruppen ser bort fra alle som talte for de berørte samfunn og arbeidstakernes syn, mener Hadsel kommune.

Pliktkommisjon

Den såkalte pliktkommisjonen, som vurderte samfunssmessige, økonomiske og juridiske konsekvenser ved ulike justeringer av pliktsystemet, la frem sin rapport i oktober i fjor.

Til tross for at et flertall av innspillene i høringsrunden ba om innstramming av pliktene, mente kommisjonen at alle pliktene skulle avvikles.

Aktivitetsplikten ble foreslått opphevet mot en proporsjonal avkorting av kvote, som skal legges i en kvotebeholdning og auksjoneres til landindustrien. Ekspertgruppen foreslo at inntektene fra auksjonen skulle gå inn i et næringsfond for kystsamfunnene i Nord-Norge.

Fredag formiddag legger fiskeriminister Per Sandberg frem den endelige stortingsmeldingen om pliktsystemet i fiskerinæringen.

Stor betydning for Hadsel

I Vesterålen har de fleste fiskeriselskap kjøpt seg fri fra plikter, men Hadsel og Norway Seafoods på Melbu er blant anleggene som Havfisks trålere fortsatt har plikter til.

Hadsel kommune har i sitt høringssvar bedt om innstramming av pliktene, og har kalt kommisjonens rapport for et knefall for enkelte næringsinteresser. De pekte på at kun fem av 25 høringsinnspill ønsket oppheving av pliktene.

– Ekspertgruppen velger å gi enkelte næringsinteresser fullt gjennomslag ved å oppheve pliktene. Det betyr et knefall for særinteresser og at ekspertgruppen ser bort fra alle som talte for de berørte samfunn og arbeidstakernes syn, skrev Hadsel i sitt høringssvar og foreslo at bearbeidingsplikten periodiseres per halvår i stedet for per fangst.

Dette er pliktene:

(Kilde: Pliktkommisjonens rapport)

Tilbudsplikt: Skal sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten. Forskriften fastslår at 80 prosent av et fartøys fangst av torsk og 60 prosent av fartøyets fangst av hyse skal tilbys de som er tilgodesett i de individuelle leveringsvilkårene. Dersom disse ikke kjøper fangsten, skal den deretter tilbys andre i regionen.

Bearbeidingsplikten: Et pålegg til anlegg om å bearbeide 70 prosent av torsk kjøpt under tilbudspliktordningen. Den ble innført i 2006 gjennom en endring i leveringspliktforskriften. Bearbeiding defineres som filetering av fersk fisk, videreforedling av fryste varer, røyking og tørrfisk-,saltfisk- og klippfiskproduksjon. Ren ferskfiskpakking faller utenfor.