Nå er Ola Giæver klar for take off

- Et svært prosjekt ble igangsatt, men i dag fikk FlyViking de siste etterlengtede godkjenninger. Et fantastisk lederteam har jobbet med prosjektet i ca 1 år. Jeg vil få takke alle som har deltatt, nå begynner hverdagen, skriver Giæver på sin Facebook-side lørdag.

Administrerende direktør i FlyViking, Terje Dahl, sier til NRK Nordland at det har vært en lang prosess.

- Det har jo vært flere milepæler underveis. Vi fikk jo AOCen den 14. februar, med unntak av disse to. Med disse to i boks, kan vi rette blikket opp og ut mot passasjeren og markedet siden det interne er på plass, sier han, og legger til at gir en trygghet at de nå har alle godkjennelsene i orden.

Ifølge Dahl har FlyViking i dag tre fly i sin flypark, der begge er Dash 8-maskiner med 39 seter. Foreløpig er det kun to av flyene som har blitt fløyet til Norge. Selskapet skal allerede ha lagt inn bestilling på to fly til.

– Vi har i praksis fem fly siden vi straks reiser til Canada for å hente tre til, uttalte Giæver til VOL for en måned siden.

Ifølge Nordlys har selskapet en leasingavtale på inntil 19 fly. Samtlige fly blir overhalt i Canada før de ankommer Norge.

Giæver har tidligere uttalt til VOL at han har planer om å inkludere både Andøya og Stokmarknes i FlyVikings rutenett, men kunne ikke stedfeste når det blir realitet.

- Det trenger ikke bli så lenge til, uttalte han til VOL for en måned siden.