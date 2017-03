Fisket bare halvparten så mye som uka før

I forrige uke sørget kuling og ruskevær på feltet for mindre aktivitet i fiskeriene. Det ble landet langt mindre fisk enn uka før, som ble en rekorduke med 27.926 tonn fersk torsk landet i Råfisklagets område.

Størst reduksjon

I uke 11, mellom 13. og 19. mars, ble det levert 19.070 tonn fersk torsk til en verdi av 287 millioner kroner. Størst reduksjon var det i torskeleveransene i Vesterålen, som gikk fra 5900 tonn i uke 10 til 2250 tonn i uke 11.

– Med unntak av Finnmark, som holdt seg noenlunde stabil i forhold til uka før, var det reduksjon i landingene. Lofoten gikk ned fra 12.100 til 9.200 tonn, Vesterålen fra 5.900 til 2.250 tonn og Troms fra 4.500 til 2.850 tonn, skriver Råfisklaget i sin rapport.

I fjor på denne tida var det totalt landet 32.800 tonn fersk torsk i Vesterålen. Nå ligger vi litt bak, med 29.775 tonn.

Snittprisen på torsk i forrige uke i vår region var på 21,88 kroner kiloet. I Lofoten fikk fiskerne 22,54, mens de i Troms fikk 22,56 i snitt for sløyd torsk uten hode. Fiskerne har i hele vinter fått gode priser, godt over minstepris. Den dynamiske minsteprisen på torsk ligger nå på 19 kroner kiloet for fisk mellom 2,5 og 6 kilo.

Mest hyse i Vesterålen

Som VOL skrev i forrige uke, har hysefangstene økt betydelig de siste ukene. Det meste av hysa kommer på land i vår region. I uke 10 ble det levert 2350 tonn fersk hyse totalt, halvparten ble landet i Vesterålen. Kvantumet i hele Råfisklagets område ble redusert til 950 tonn i forrige uke, 550 tonn av disse ble landet i Vesterålen.