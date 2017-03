– «The Whale» gull verdt

Kick off-arrangementet på Andøya for «The Whale» ble en real folkefest. Før paraden startet dagen med foredrag og presentasjon i Romskipet Aurora. De rundt 100 deltakerne fikk blant annet høre prosjektleder Børre Berglund presentere en markedsanalyse som viser at senteret vil bli god butikk fra første driftsår.

– 70.000 besøkende

– Analysen er svært nøktern. Vi har tatt mange forutsetninger for å sikre realismen, og tallene er hyggelig lesning. Første driftsår beregnes det 35.000 besøkende. Så vil dette stige ettersom attraksjonen blir innarbeidet i markedet, til et nivå på rundt 70.000 gjester fra sjette driftsår. Både rent driftsmessig for senteret i seg selv og for reiselivskommunen Andøy er dette et prosjekt med voldsomt potensiale. Ringvirkningene kan fort utgjøre 100 millioner kroner.

– For dette er en attraksjon som vil få mellom 35.000 og 70.000 turister til å tilbringe mer tid i Andøy. Om de tilbringer en eller to ekstra netter under sitt besøk, er det klart dette betyr mye for både hoteller, spisesteder, øvrige opplevelsesbedrifter og næringslivet generelt.

– Markedsanalysen viser også at en slik attaksjon er noe internasjonale turoperatører er svært interessert i. Hele 85 prosent sier dette er svært bra for deres kunder, opplyste Berglund.

– Kvalitet

Hanne Strager understreket på ny viktigheten av å tenke kvalitet.

– Det er bare ett sted i verden som kan sammenliknes med Andenes i hvalsammenheng. Det ligger på andre siden av kloden, i Monterey Bay i California.

– Men Andenes er unikt i verdenssammenheng. Det skyldes spektakulært vakker natur, nordlys og det faktum at dette er et lite sted, er et fortrinn. Men for at dette skal bli den verdens-attraksjonen det bør bli, må arkitekturen, innholdet og alt stemme. Dette må bli et senter som ikke bare innfrir forventningene hos gjestene - men overgår dem! sa Strager engasjert.

Hovedprosjekt

Nå går man over i hovedprosjektfasen. Gunnar Jan Olsen, Arne Hjalmar Hansen og Benn Eidissen er sikre på at dette blir et viktig prosjekt for reiselivet i Andøy – og at det vil bli realisert.

– Dette har et enormt potensiale. Asiatene har ikke «oppdaget» Andøy og Andenes enda. Men det er i ferd med å skje, og det vil ta helt av. I dette bildet er The Whale viktig.

– Tidsskjemaet som ble satt for ett år siden ligger fortsatt til grunn. Målet er åpning 1. juni 2020. Det er ting som må klaffe, men samtidig er Andøy nå i en spesiell situasjon som kan bane vei og åpne muligheter for The Whale, mener de tre.

– Fantastisk dag

– Det har blitt en helt fantastisk dag. The Whale ble den folkefesten og fikk det engasjementet vi håpet på. Nå gleder vi oss til å jobbe videre i hovedprosjektet, sier Camilla Ilmoni og Lisbeth Seppola.

Onsdag kveld ble folkefesten avsluttet i Norlandiahallen på Andenes - med røyk, flott musikk, heliumballonger og selvsagt den store hvalen i fokus…