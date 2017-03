Må klarere militærbesøk

Dagens Næringsliv skriver lørdag at forsvarsstaben har sendt brev til alle avdelinger om at stortingsrepresentanter skal rette ønsker om besøk til Stortingets presidentskap, som igjen skal avklare besøk med Forsvarsdepartementet og forsvarsstaben.

Kneble debatt

Brevet ble sendt ut fire dager etter at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum besøkte en militærleir i Sandnes.

– Om dette har en sammenheng med mitt besøk blir ren spekulasjon, sier Vedum til DN.

Han karakteriserer brevet er et forsøk på å kneble en nødvendig demokratisk debatt om endringene Forsvaret nå skal gjennom. Han ber Forsvarsministeren om å rydde opp.

– Selvsagt må stortingsrepresentanter kunne avtale besøk direkte med lokale militæravdelinger, sier Vedum.

Aldri vært et problem før

Ifølge Forsvaret er ikke disse reglene nye. Vedum sier til DN at han aldri har opplevd å måtte klarere besøk med presidentskapet.

Sp-lederen mener brevet kommer som en følge av den siste tids kritikk av endringene i Forsvaret.

– Forsvarsstaben sentralt og departementet ønsker mindre debatt og færre besøk. Det vil i så fall være negativt for forsvars­viljen og forsvarsforståelsen. Jeg har aldri opplevd at det har vært et problem for den lokale leirsjefen at vi er på besøk. Tvert imot. De setter pris på det, sier Vedum til Dagens Næringsliv.