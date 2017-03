Årsaken til at politiet ikke dukket opp var et annet oppdrag, halvannen time unna. Til NRK Nordland sier familiefaren at han er glad for at han ikke ble drapsmann.

– Jeg har full forståelse for en slik uttalelse, sier Jenny Klinge i Senterpartiet til NRK Nordland.

– I en pressa situasjon så vil en selvsagt forsvare familien sin, og det er det politiet som skal gjøre. Og politiet burde selvsagt ha ressurser til å komme når slike situasjoner skjer, sier Klinge.

Måtte prioritere

Regionlensmann i Vesterålen, Per Erik Hagen, uttalte til VOL i etterkant av saken at han beklager hendelsen og fortalte at patruljen måtte prioritere en hendelse på Myre.

– Det må ha vært skremmende. Årsaken til at politiet ikke kunne hjelpe på dette tidspunktet var at vi hadde en patrulje på Andenes, og den andre på Myre. Operasjonssentralen var nødt til å gjøre en prioritering, og i dette tilfellet var oppfatningen at hensynet til liv, legeme og helbred gjorde at Myre måtte prioriteres, sier Hagen, som også uttrykte at han tror noe lignende kan skje igjen.

- Ikke akseptabelt

Klinge er ikke begeistret for en slik prioritering.

– Jeg synes ikke at det er akseptabelt, samtidig som jeg vet at det vil kunne skje at politiet er opptatt med flere viktige ting på samme tid. Målet må være at det i fremtiden skjer færre ganger, ikke flere ganger, sier hun til NRK.

Klinge og Senterpartiet mener at søkelyset i den nye politireformen må være at politiet blir mer tilgjengelig i distriktene.

Hun mener det er kritikkverdig at politiet i stedet for å ta vare på det gode nærpolitiet, så går regjeringen motsatt og i stedet fjerner ressurser. Klinge og Senterpartiet mener det er behov for å styrke lensmannskontorene og er tvilsomme til om nærpolitireformen vil forbedre situasjonen.

- Alle skal være trygge

Justisminister Per Willy Amundsen sier til NRK at han ikke uttaler seg om enkeltsaker, men at hendelsen på Melbu er en av årsakene til at nærpolitireformen gjennomføres. Han sier videre at det blant annet handler om at flere patruljer ute kan respondere raskere når man trenger hjelp fra politiet.

Amundsen er enig i at det er for få politifolk i distriktene. Han viser til at regjeringen har økt antallet ansatte i politiet med 1.800 og at de i år vil ansette 650 nye.

- Enten du er i Bergen eller Berlevåg skal du ha tilgang på samme politiressurser. Alle skal være trygg i Norge, sier Amundsen til NRK Nordland.