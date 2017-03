Vogntog sperret veien

Ifølge politiet skal det ikke være personsskade i forbindelse med hendelsen. Det var en periode etter hendelsen lange køer på begge sider av veien. Veien skal nå være åpnet igjen.

- Årsaken til uhellet og stans i trafikken, var fare for at vogntoget kunne miste lasten. Men nå har bergingsmannskapet kontroll. Vogntoget har blitt flyttet til en rasteplass like ved og tungberging er på veg, får VOL opplyst av vakthavende ved operasjonssentralen.