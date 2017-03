Et rundt 200 meter langt og to meter dypt snøskred feide torsdag morgen over E8 i Lavangsdalen, innfartsveien til Tromsø. Odd-Ivar Chruickshank, jobber som selger i Lerum fabrikker og var på vei sørover i Lavangsdalen da bilen hans ble tatt i skredet.

– Det var en helt jævlig opplevelse. Bilen min ble skjøvet over mot autovernet på motsatt side av veien av trykket, og jeg dekket ansiktet med hendene mine fordi jeg var sikker på at rutene mine kom til å bli knust. Det føltes som om noen stod og ristet taket på bilen da raset kom, sier Chruickshank til iTromsø.

Det er betydelig snøskredfare også i Vesterålen.

Betydelig fare

Nettstedet Varsom melder at hele Nord-Norge nord for Saltfjellet og til Vest-Finnmark har betydelig snøskredfare. Det er riktignok to nivå over «betydelig», «stor» og «meget stor», men operativ leder i Hadsel Røde Kors Hjelpekorps, Anders Samuelsen, sier til Vol at «betydelig fare» ikke er til å spøke med. Han oppfordrer folk som skal ferdes i marka å være forsiktig.

– Følg rygg, vær trygg, lyder det gode gamle rådet. Det gjelder året rundt, sier Samuelsen.

Han peker på at siden det er kommet store mengder snø, er det alltid en sjanse for skredfare.

– Styr unna helninger, og dalbunner. Unngå områder der man vet at det kan gå ras, sier han.

Toppturkjørere

Samuelsen beretter at lokale toppturkjørere også kan gi råd.

– De er såpass flinke at de vet meget godt hva som er «innenfor» og hva som ikke er det. De har skaffet seg en kunnskapsbase som gjøre at de kan ferdes trygt i fjellet, sier Samuelsen.

Utenlandske toppturkjørere som ikke er lokalkjente kan være en utfordring.

– Til dem vil jeg oppfordre å snakke med lokalkjente eller topptur-kjente, sier Samuelsen.

Beredskap

Samuelsen sier at dersom uhellet først er ute, kan Hadsel Røde Kors Hjelpekorps ved full alarm mønstre 30 personer.

-Vi har utstyret vårt stående på hjul, ferdig lastet opp. Det er også hjelpekorps i Sortland og Øksnes, og i Andøy har Norsk Folkehjelp en gruppe.