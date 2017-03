Flypersonell truet med å skyte hund

21 år gamle Marit Ånes fra Mosjøen hadde den reneste skrekkopplevelse onsdag. Da lånte hun nemlig bort den fem år gamle hunden sin, Daik, til en vennine som skulle vandre Norge på langs. I forbindelse med turen, reiste venninen fra Evenes til Oslo, med hunden plassert i et bur i lasterommet. Hunden, en topptrent trekkhund, har for øvrig vunnet VM-sølv i langdistanse.

- Etter et par timer ringer venninen min og forteller at buret ikke ble festet skikkelig i lasterommet og at det hadde blitt slengt rundt og knust. Daik har nok hatt vill panikk og dermed klart å klore seg ut, sier Ånes til Adresseavisa.

Truet med drap

Venninen som hele tiden var uvitende til dramaet som utspilte seg, fikk en telefon fra Norwegian først ved landing i Oslo. Der fortalte de at hunden var løs i lasterommet og at hun selv måtte komme dit for å finne den.

- Og hvis den kom seg ut av flyet, truet de med å skyte den, sier Ånes til Adresseavisa.

Presseansvarlig i Norwegian, Daniel Kirchoff, har beklaget hendelsen overfor Ånes og presiserer at slike ting ikke skal skje. Han sier til Adresseavisa at selskapet skal gjøre hva som helst for å få hunden tilbake i toppform.

Følger opp saken

Kirchoff understreker at buret skal ha blitt forsvarlig festet. Norwegian tar saken alvorlig og vil undersøke språkbruken til den ansatte som truet med å drepe hunden.

– Skal dette ha skjedd, må vi bare beklage. Vi vil følge opp saken, sier presseansvarlig til Adresseavisa.

Norwegian har tilbydt seg å refundere flybilletten til Ånes og har også sagt seg villige til å erstatte buret.