Flesnes- Langvassbukt stengt på grunn av rasfare

Siste ordinære fergeavgang blir da fra Refsnes kl. 16.00.

– Det jobbes med å få i gang et trekantsamband mellom Refsnes, Flesnes og beredskapsfergeleiet på Forøysæter – men dette er ikke bekreftet enda, og vil ikke starte opp før tidligst tirsdags morgen, melder Statens Vegvesen på sine nettsider.

Inntil videre vil fergen fortsette å trafikkere mellom Refsnes og Flesnes, men dette er kun for å opprettholde fergeforbindelsen til de som bor lokalt.

Det blir ikke vegforbindelse mellom Flesnes og Langvassbukt - vegen er stengt for all trafikk.

Nedbør gir stor skredfare

Metrologisk institutt har sendt ut et OBS-varsel og det er ventet store nedbørsmengder. Nedbøren er meldt som regn, og kombinert med store snømengder den siste tiden er det vurdert at risikoen for snøras på strekningen er så stor at man velger å stenge vegen inntil forholdene stabilisere seg.

Omkjøring via E10 og Gullesfjordbotn

- Vi jobber for å sette i drift beredskapsfergeleiet på Forøysæter, slik at vi kan kjøre ferga i et trekantsamband, men dette er ikke bekreftet enda. Inntil videre må alle som skal til Langvassbukt og Lofoten/Vesterålen kjøre rundt via E10 og Gullesfjordbotn, sier Magne Berg, byggeleder i Statens vegvesen.

Gjelder inntil i morgen ettermiddag

Vegen påregnes å være stengt i ett døgn slik prognosene er nå – ny vurdering gjøres i morgen kl.14.00, skriver Statens Vegvesen.