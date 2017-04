Flesnes-Langvassbukt åpnet for trafikk igjen

Mandag ettermiddag ble vegen stengt mellom Flesnes og Langvassbukt på grunn av rasfare. Etter en ny vurdering tirsdag 4. april ble det besluttet å åpne vegen for all ferdsel, melder Statens Vegvesen på sine nettsider.

Nedbør ga stor skredfare

Metrologisk institutt sendte ut et OBS-varsel og det kom forholdsvis store nedbørsmengder. Nedbøren kom som regn, og kombinert med store snømengder den siste tiden ble det vurdert at risikoen for snøras på strekningen var så stor at man valgte å stenge vegen inntil forholdene stabiliserte seg.