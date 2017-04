Motstanden øker mot Sandbergs fiskeforslag

Tidligere har Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet tatt til motmæle mot forslaget. Nå får regjeringen også motstand fra støttepartiene.

– Leveringsplikten er en bærebjelke, og jeg tror ikke dette er rette veien å gå, sa Dagrun Eriksen i Nordland KrF til NRK mandag.

I helgen gikk Venstres landsmøte inn for å opprettholde leveringsplikten.

– Det er ikke akseptabelt at verdifulle fiskeressurser med en tilhørende leveringsforpliktelse blir sendt til lavkostland for bearbeidelse, het det i vedtaket.

Tre ordninger

Leveringsplikten består av tre ordninger som samlet skal sikre aktivitet ved fiskemottakene i Nord-Norge og hindre juks med kvoter og råstoff. Sandberg vil avvikle systemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.

Forslaget har høstet kraftig motbør i fiskerimiljøet og lokalsamfunn i nord. Tirsdag var det høring om forslaget i Stortingets næringskomité. Flere av deltakerne åpnet for justeringer i pliktsystemet, men LO, Fiskebåt og Norges Fiskarlag hadde alle kritiske merknader.

– Regjeringens forslag til omfordeling av kvoter mellom fartøygrupper bryter med de forutsetninger som har vært lagt til grunn av en samlet næring, sa assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen.

– Modig

Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge mener Sandberg er modig som foreslår en avvikling av pliktsystemet og anmodet partiene på Stortinget om å "løfte seg ut av valgkampmodus".

Lofotrådets leder Hans Fredrik Sørdal mener på sin side at en oppheving av pliktene vil gå utover landanlegg i Stamsund og få negative konsekvenser for hele regionen. Sandberg mener imidlertid at leveringsplikten er utdatert, og at ordningen i realiteten har liten oppslutning.

– For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten. Ingen er fornøyd med pliktsystemet. Ingen står fram og sier det fungerer, har Sandberg tidligere uttalt til NTB.

Han sier endringene gjøres for å "skape forutsigbarhet og legitimitet i et system som skaper lønnsomhet og bosetting langs kysten".