Giske vil at Ap får kunnskapsministeren

Under landsmøtet i Skolenes Landsforbund på Hell i Nord-Trøndelag tirsdag, kom Giske med skarp kritikk til regjeringen han mener har sviktet elevene, skriver Klassekampen.

Han påpekte synkende deltakelse i arbeidslivet, flere målkrav og vedvarende høyt frafall som bevis på at utdanningssektoren går i feil retning.

– For meg er det en prioritet at Arbeiderpartiet får kunnskapsministerposten i en eventuell ny regjering. Ap har bare hatt kunnskapsministeren 18 måneder i løpet av de siste 20 årene. Det er for lite for landets største parti på et så viktig felt, sier den profilerte politikeren, som i dag leder Stortingets utdanningskomité.

Giske var utdanningsminister i Jens Stoltenbergs første regjering, som kun satt i halvannet år, fra 2000 til midten av 2001.

– Det er nok den mest spennende jobben jeg har hatt. Av de tre ministerjobbene jeg har hatt, er det den jeg føler jeg har mest ugjort i. Men det viktigste for meg er at vi ender opp med en kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet, sier Giske.