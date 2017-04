Ingen avklaring for Nord-Norge

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la onsdag fram regjeringens forslag til vedtak om den mye omtalte kommune- og regionreformen.

Kommunereformen slaktes fra flere hold Både KS, Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener innholdet i regjeringens lenge bebudede kommunereform ikke står til forventningene.

Regjeringen vil redusere antall fylker betraktelig. Forslaget til regjeringen er at Møre og Romsdal, Oslo og Rogaland fylkeskommuner videreføres som i dag, mens følgende fylker slås sammen:

Hordaland og Sogn og Fjordane

Aust-Agder og Vest-Agder

Vestfold og Telemark

Oppland og Hedmark

Buskerud, Akershus og Østfold

Ingen avklaring

Hva som skal skje med de tre nordligste fylkene tas det ikke stilling til - annet enn at de ønsker å se landsdelen bli til ett eller to fylker. Det vises til avtalen mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og Krf fra februar, hvor de kom til enighet om at dette skal utredes før det tas en beslutning. I dialog med fylkeskommunene skal departementet vurdere hvordan det arbeidet skal gjøres fremover.

Departementet vil senest våren 2018 fremme en ny proposisjon om Nord-Norge. I det videre arbeidet foreslår regjeringen at tre alternativ blir vurdert nærmere:

1. Sammenslåing av alle tre fylker.

2. Troms og Nordland slås sammen, Finnmark fortsetter som eget fylke - eventuelt med grensejusteringer.

3. Troms og Finnmark blir slått sammen, Nordland fortsetter som eget fylke, eventuelt med grensejusteringer.

– Endringer i fylkesstrukturen i Nord-Norge skal tre i kraft fra 1. januar 2020, samtidig med gjennomføringen av regionreformen, heter det i proposisjonen.

Grete vil ha én region

Tidligere ordfører i Sortland, Grete Ellingsen (H), har jobbet tett på reformen som statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun sier til High North News onsdag, som hun også tidligere har sagt til VOL, at personlig skulle hun helst sett Nord-Norge som én stor region.

– Jeg tror, fremdeles personlig, at hvis vi ser på hva regionene og fylkene skal være, hva slags oppgaver de skal løse, videregående undervisning, infrastruktur og kultur, så vil fagmiljøene på disse områdene sammen stille sterkere enn hver for seg. Praktiske problemer med store avstander har vi jo allerede i landsdelen, og det løser vi allerede ved intern regionalisering, sier Ellingsen til nettstedet.