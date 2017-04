Frifunnet for vold mot egne barn

VOL skrev tidligere i år om en kvinne fra Vesterålen som var tiltalt for å ha mishandlet barna sine over en lengre periode.

Aktor la ned påstand om fengsel i ett år, fire måneder av dette betinget med en prøvetid på to år. Bistandsadvokaten krevde at det ble betalt oppreisning til barna, mens forsvarer ba om frifinnelse.

Frifunnet

Saken har nå vært oppe for Vesterålen tingrett, hvor kvinnen ble frifunnet.

Ifølge domspapirene har kvinnen erkjent at hun under barnas oppvekst ved enkelte anledninger hadde blitt sur på ungene og anvendt mild vold mot dem, som lugging.

Barna har i avhørt fortalt om en vanskelig oppvekst, hvor mor har vært mye sint, kjeftet, lugget og kløpet dem. Retten påpeker at barna har hatt vanskeligheter med å tidfeste hendelsene.

Foreldet

Rettet mener et eventuelt tilfelle av mishandling av barna før 2012 er foreldet, og at det ikke er fremlagt bevis for at barna har levd under et regime preget av fysisk eller psykisk vold etter 2012.

Retten skriver videre at de omtalte voldsepisodene ikke er mulig å tidfeste og vurderes derfor som foreldet i forhold til overtredelse av staffeloven §228, som gjelder vold og legemsfornærmelser. De mener derfor kvinnen skal frifinnes.

Kvinnen slipper også å betale oppreisning til barna. Retten mener de forhold som er tilstrekkelig bevist er mindre alvorlige krenkelser, og at erstatning kan være ødeleggende for forholdet mellom barna og mor, som er i en positiv utvikling.