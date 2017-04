Lader opp til kommende sesong

I går kveld var gutta samlet i Blåbyhallen klare for kamp. Publikum som ikke hadde anledning til å heie fra tribunen kunne følge kampen live på Stokmarknes sin facebookside.

3-0 til pause

Lineup på kampen var Saber Hussein, Orn Johnsen, Petter Rønning-Nyvold, Marius Olsen, Lars M. Bekkevold, Lazar Todorovic, Asghar Hussein, Mats Reiertsen, Robin Bergvik og Stein Magne Pedersen. I mål sto Daniel Uhre.

Åtte lag i 5. divisjon Det blir åtte lag i årets 5. divisjon i Vesterålen. – Jeg synes kretsen har gjort det riktige ved å ta med Kvæfjord og Lødingen i vår avdeling, sier AIL-trener Tom Stenvoll.

Ved pause var stillingen 3-0 til Stokmarknes. Til slutt vant Stokmarknes med 5-0 mot Melbu.

Stein- Magne Pedersen skåret to mål, Lazar Todorovic skåret også to og Lars Marcus Bekkevold sto for den femte skåringen.

- Vi gratulerer Kristian og guttene på A-laget med en meget bra 5-0 seier. God kamp av guttene, og vi har noe bra på gang, skrev idrettslaget etter kampen.

Mats Reiertsen fikk en tung kamp med tanke på at han i første omgang hadde vondt i akillesen, og vondt i lysken i andre.

- Men det var en lagmessig god kamp. Vi møter et ungt melbulag, og styrer kampen samtlige 90 minutter. Vi produserer brukbart med sjanser. Vi har en liten dødperiode i løpet av kampen, og kunne fort ha fått noen flere mål.

- Alle treningskamper er viktig. Vi får øvd oss og får komme i kampform, og det er veldig nyttig. Så er det veldig artig å vinne, det gjør godt.

Styrte kampen

Kristian Hansen har vært trener for laget siden desember. Han sier også at det var en positiv kamp.

- Vi hadde relativ kontroll og styrte store deler av kampen. Jeg er veldig fornøyd at vi klarer å få til ting som vi øver på på trening. Vi skårer blant annet mål på det vi har trent på.

Hansen er opprinnelig spiller fra Sortland, og har kun spilt kamper mot laget tidligere.

- Det er første gang at jeg er trener. Det er uvant å stå på sidelinjen, men det er artig og utfordrende. Jeg kjente nesten ingen av spillerne fra før, og har også rekruttert nye spillere til staben. Jeg trives godt i rollen og håper at jeg får det til at at spillerne trives med meg som trener.

I kommende sesong setter Hansen lista høyt.

- Ambisjonen er å ligge i toppen. Andenes er kanskje favoritter, men vi håper å følge de så lenge som mulig.