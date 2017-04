Tilsyn godtar at bare halvparten på «Nordnorsken» er nordlendinger

Stiftelsestilsynet valgte derfor å åpne tilsynssak mot studenthjemmet som kalles «Nordnorsken», etter en henvendelse om fordelingen av hyblene, skriver Aftenposten.

– Vi gjør det vi kan for å få nordnorske beboere, men i den nordnorske identiteten ligger det også et ønske om å hjelpe andre. Ledige hybler leier vi derfor ut til studenter fra andre deler. Det er jo ikke noen mening i at de skal stå tomme, sier eiendomssjef Eddi Samuelsen til avisen.

Stiftelsestilsynet aksepterte forklaringen og har så langt avsluttet tilsynssaken. Samtidig har styret fått klar beskjed om at de har et ansvar for at vedtektene følges. Tilsynet ønsker ikke å tallfeste hvor lav andelen av nordlendinger kan være før det blir en reaksjon.

– Det er ikke mulig å gi et minimumstall. Spørsmålet er om stiftelsen gjør nok for å få inn nordnorske studenter, sier seniorrådgiver Bjarte Urnes i Stiftelsestilsynet til avisen.