NRK mistenker ulovlige FM-sendinger i Vesterålen

Områdene der NRK har fått tips om piratsendinger av NRK-kanaler, er Vesterålen, Mo i Rana og Steinkjer, skriver Klassekampen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har undersøkt saken uten å finne noe konkret. De har blant annet vært i Vesterålen for å lete etter ulovlige sendere, uten hell. De utelukker likevel ikke at det foregår piratsendinger.

– Det er et merkelig fenomen. Jeg har en mistanke om at det er mer en rakkerungesport enn det er alvor, sier Viggo Valle, programleder for Påskelabyrinten i NRK P1.

Distribusjonssjef i NRK, Bjarne Andre Myklebust, svarer følgende om hvorfor piratsendingene er problematiske:

– Det er jo ulovlig. NRK har ansvar for sine utsendelser og sitt innhold og vil ha kontroll på det. Derfor ser tilsynsmyndighetene på dette.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sier at forklaringen kan være at signaler fra enkelte biladaptere kan oppfanges lenger unna enn forventet.

