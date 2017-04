Politiet: – Vær litt ekstra påpasselig i påsken

I påsken i fjor var det en rekke innbrudd flere steder i Vesterålen. Flere kom hjem fra ferie til en ubehagelig overraskelse.

– Vi er redde for mobile vinningskriminelle. Påska er ekstra lang ferie, mye lenger enn hva jula var i år for eksempel, og erfaringa er at det er da de kommer, sier politioverbetjent Geir Bendiksen ved Sortland lensmannskontor.

Mistenkelig aktivitet

Politiet fikk tirsdag melding om det som kan ha vært mistenkelig aktivitet.

– Det gjaldt noen som har vært på plasser de ikke skal være på. Det kan se ut som rekognosering, sier Bendiksen.

I påska drar mange bort, og gjør det enklere for vinningskriminelle.

– Vær litt mer påpasselig enn vanlig med å låse bil og hus, få naboen din til å se over gjerdet om du er bortreist, sier Bendiksen.

Alkohol

Han anmoder også folk til å være forsiktige med alkohol i ferien.

– I mange tilfeller er alkohol medvirkende til støy og voldsbruk. Vær forsiktig med alkohol, slik at politiet, helsevesenet, naboer og venner slipper unødvendig støy. Politiet er bekymret for folks ve og vel, så min anmodning er å ta vare på hus, eiendom og hverandre.