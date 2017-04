Nå kommer påskeværet

Tirsdagen bar preg av at finværet nærmet seg Vesteråle, men i dag er det ikke lenger noen tvil.

For selv om dagen starter med noen lette skyer, letter disse etter hvert og vi vil på formiddagen få flott påskevær i hele Vesterålen. Temperaturene vil ligge på omlag -3 grader.

Ut over dagen kommer det imidlertid enkelte skyer inn over regionen og det vil føre til at det blir midlere. Vi kan dermed få opp mot et par plussgrader mot ettermiddagen.

Vindmessig vil det kun være litt norvestlig svak vind på opp mot tre meter i sekundet.

Tekstvarsel fra YR.no:

Nordland:Nordøst opp i frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet. Spredt snø, særlig først på dagen. I Lofoten og Vesterålen til dels pent vær.

Troms:Østlig bris, gradvis økende vind utover dagen og om kvelden liten kuling utsatte steder. Stedvis skyet og litt spredt snø først på dagen, men etter hvert oppholdsvær og en del sol.