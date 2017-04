- Det er ingen hendelser i Vesterålen foreløpig

- Det har vært noen småskader og forstuinger totalt sett i hele fylket. I Vesterålen har det foreløpig ikke vært en eneste hendelse, i alle fall ikke som vi har fått melding om, forteller Jan Ove Edvardsen ved infosentralen i Nordland Røde Kors.

Han mener at det flotte været er en sterkt medvirkende årsak til at påsken, så langt, har forløpt nesten uten en eneste hendelse.

- Når været er så flott er det mindre sjanse for at det skjer noe. Folk går seg for eksempel mindre bort når det er lyst og fint. Så langt har det vært en drømmepåske, slår Edvardsen fast.