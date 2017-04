Fra i dag er det bålforbud

– Nå forsvinn snøen mange steder og solen varmer godt. Med litt vind er det perfekte forhold for en brann, sier informasjonsrådgiver Tor Erik Skaar hos Norsk Brannvernforening til NRK Nordland.

Han understreker at dette ikke er en oppfordring, men en påstand og ber folk om å følge forbudet.

Frem til i fjor var bålforbudet et såkalt totalforbud. Da ble det lempet noe på kravene slik at forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det innebærer at det er mulig å gjøre opp ild i åpne områder, som for eksempel i nærheten av snødekke.

– Brannvesenet har lokal myndighet til å utvide forbudet om de ser at det trengs, seier Skaar til NRK Nordland.

Ifølgje Direktoratet for samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB) skyldes ni av ti bålbranner menneskelig aktivitet. Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv understreker at Norge er et langt land med varierende værforhold.

– Noen steder kan det være trygt å brenne bål i mai, mens de andre steder er uforsvarlig i mars, sier Lasse Heimdal Generalsekretær i Norsk friluftsliv.

– Det viktigste man kan gjøre er å tenke over hva man gjør og å bruke fornuften, sier han til NRK Nordland.