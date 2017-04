Få mannlige lærerstudenter vil undervise de yngste

Siden allmennlærerutdanningen ble delt i 2010, har det vært en tydelig forskjell i kjønnssammensetningen på de to studiene. Utdanningen for dem som skal undervise de yngste barna er en av de ti mest kvinnedominerte i landet, og bare 16,7 prosent av studentene er menn. Blant dem som vil ha litt eldre elever når de kommer ut i arbeidslivet, er andelen mannlige studenter 37 prosent, skriver Aftenposten.

Høgskolen i Oslo og Akershus jobber for å øke mannsandelen på utdanningen for 1.–7. trinn, og sist høst var det 27 prosent menn blant dem som begynte på studiet. Men det er ikke bare i rekrutteringen at kvinnene «vinner».

– Vi ser også at det er flere menn som faller fra etter at de har begynt, sammenlignet med kvinner, sier fungerende leder Vibeke Bjarnø ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Hun sier at det spesielt er etter den første praksisperioden at de mannlige studentene faller fra.

– Vi er usikre på årsakene, men er bekymret for om det kan skyldes omgivelsene. Jeg tror det kan være en del forventninger der ute og at det kan være tøffere å velge utradisjonelt enn vi tror og liker å innrømme.