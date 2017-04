Norges Råfisklag og fiskeindustrien har onsdag blitt enige om å fortsette ordningen med dynamiske minstepriser for torsk og sei, hvor nye priser fastsettes hver 14. dag.

– Partene er enige om at forsøksordningen har fungert godt, og at den videreføres også i kommende prisperiode, skriver de i en pressemelding.

De har også blitt enige om nye minstepriser for vår- og sommersesongen. Den innebærer en økning på minsteprisene for både hyse, blåkveite og uer.

Fra mandag 24. april vil det være følgende minstepriser:

- Hyse over 0,8 kg (snørefanget) kr 12,50 (+ kr 0,50)

- Hyse over 0,8 kg (andre redskaper) kr 8,75 (+ kr 0,25)

- Hyse under 0,8 kg* kr 6,50* (+ kr 0,25)

*I perioden 24. aprli til 11. juni 2017 er minsteprisen for hyse under 0,8 kg kr 5,00 pr. kg.