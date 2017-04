– Vi vil ha kompromiss som gir aktivitet både på land og til havs

– Jeg er så heldig å få være ordfører i Hadsel kommune, midt i hjertet av Lofoten og Vesterålen, sa Aasvik i sin appell til landsmøtet, før hun henviste til tro, håp og kjærlighet for regionen.

– Vi har ei sterk fremtidstro. Vi bor i Vesterålen fordi Vesterålen har noe å by på. Mye av Lofoten og Vesterålen er fisk, men det er ikke alt. Vi er så mye mer, og vi kan så mye mer, sa Aasvik.

Hun har et håp om at petroleumsaktivitet kan gjøre en forskjell, og at det gjennom økt aktivitet kan skapes enda større verdier til norsk velferd. Aasvik mener at petroleumsaktivitet i regionen vil skape flere arbeidsplasser, og at større aktivitet, både innen olje og gass, men også fiske og reiseliv.

– Til slutt har vi kjærligheten, til kysten og landsdelen. Det er det som gir oss motivasjon, som gjør at vi jobber dag og natt. Erfaringer viser at ulike næringer kan leve side om side, så nå ønsker jeg å se på muligheten for om vi kan bidra med petroleumsressurser i tillegg til fiskeri og turisme, sa Aasvik til landsmøtet.

– For til slutt står de sammen disse tre: Trua på muligheter, håpet om å skape og dele i hele landet, og kjærligheten til kysten.