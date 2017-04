200.000 kroner til friluftsliv

Det melder fylkeskommunen selv på sine nettsider. 90 søknader og en søknadssum på omlag 6,5 millioner kroner kom inn til fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF).

– Dette viser oss at det er en stor interesse og vilje til å skape aktivitet, og til å tilrettelegge for friluftsliv i Nordland, sier Noresjø til nfk.no.

Tilskuddet til friluftslivsformål som var til fordeling lød på 1.569.000. Selv om ikke alle søknadene kunne innfris, er fylkesråden glad for å kunne bidra til å styrke friluftsaktivitetene i Nordland.

Hvem Hva Hvor Totalbeløp Søkt om Tilskudd Lovik Skogsbilveiforening Gapahuk/nærmiljøanlegg ved fiskevann Andøy 57.000 25.000 20.000 Vesterålen turlag Lær i naturen Sortland 80.000 25.000 25.000 Vesterålen friluftsråd Base Camp Skogsøya Vesterålen 278.000 30.000 30.000 Vesterålen friluftsråd Kleivaleikan 2017 Vesterålen 60.000 15.000 15.000 Vesterålen friluftsråd TellTur 2017 Vesterålen 480.000 80.000 70.000 Vesterålen friluftsråd Forprosjekt friluftsport Lillevatnet Vesterålen 520.000 50.000 37.000

– Vi vet at friluftsliv og den uorganiserte egenaktiviteten er den form for aktivitet den voksne del av befolkningen driver aller mest med. Det er en god følelse å være med på stimulere friluftslivsaktivitetene blant Nordlands befolkning. Det er godt for folkehelsa, og den praktiske tilretteleggingen vil bety mye for både lokalbefolkningen og tilreisende, sier Noresjø.