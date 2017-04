Disse kommunene er billigst og dyrest

I gjennomsnitt skal foreldre med barn i barnehagene i Norge i år ut med 29.298 kroner for barnehagebarn, viser en fersk statistikk fra SSB.

I Vesterålen er de to Høyre-styrte kommunene, Andøy og Bø, henholdsvis på topp og bunn av lista. Bø er billigst. Der er foreldrebetalingen bare drøyt 27.000 kroner per år, mens prisen i Andøy er drøyt 3.000 kroner i året høyere. Det skiller bare et par hundrelapper mellom de tre dyreste kommunene, som er Andøy, Lødingen og Sortland.

Bare to kommuner i Vesterålen er billigere enn landsgjennomsnittet. Det er Hadsel og Bø. Sortland hadde den største økningen fra 2016 til 2017. To av vesterålskommunene utmerket seg for øvrig ved at totalkostnadene for foreldrene falt fra 2016 til 2017. Det var Lødingen og Hadsel som klarte dette, avslører SSB-tallene.

Foreldrebetalt i barnehagene, totalt

Kommune 2016 2017 Endring% Andøy 30.315 30.841 1,7 Lødingen 31.629 30.810 -1,5 Sortland 28.927 30.573 5,7 Øksnes 29.646 29.912 0,9 Hadsel 29.060 28.969 -0,3 Bø 27.014 27.255 0,9

Kilde: SSB