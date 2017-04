Flere skyer, men fortsatt pent

Likevel kan en trygt si at vårværet fortsetter. For til tross for noen flere skyer, vil vi få mye sol også i dag.

Ifølge Yr.no vil vi få lettskyet pent vær gjennom hele dagen og temperaturen vil variere fra -1 på starten av dagen til 4 grader på ettermiddagen.

Utover uka vil temperaturen stige ytterligere og frem mot helga kan vi få opp i 10 grader.

Tekstvarsel for Nordland:Nordlig bris, frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, utrygt for enkelte snøbyger.