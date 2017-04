KrF åpner for å øke skattene

– Vi er nødt til å gjøre tydeligere valg, og jeg går ikke valg på å love nye skattereduksjoner. Jeg går til valg på å opprettholde velferden i kommunene, sier Hareide til Klassekampen. Han sier han er villig til å justere skattenivået opp for at kommunene skal få de inntektene de trenger.

Partiet møtes til landsmøte i Trondheim kommende helg.

Bekymringen for kommuneøkonomien deles av flere. Over 320 ordførere, fylkesordførere og bydelsutvalgsledere skrevet under et bekymringsopprop om kommunenes velferd som KrFs ordfører i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes, Robin Kåss (Ap), ordfører i Porsgrunn, og Ivar Vigdenes (Sp), ordfører i Stjørdal, tok initiativ til. Oppropet blir oversendt stortingspartiene neste uke, ifølge Klassekampen.

