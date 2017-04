ME-syke vurderer gruppesøksmål mot staten etter vaksineforsøk

– Vi har prøvd på mange måter. Nå er det bare et gruppesøksmål som står igjen. Mange er så svake at de ikke vil klare en egen rettssak, sier ME-syke Lene Loe til NRK.

De 200 personene som vurderer å gå til et gruppesøksmål mot staten er medlemmer av Organisasjonen Rettferdighet og oppreisning for meningokokkvaksineskadde (Rom). De mener de ble syke av statens vaksineforsøk da de var tenåringer, men kun et fåtall har fått erstatning.

Totalt har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fått 372 krav om erstatning, men kun tre av disse har fått medhold.

– Alle sakene er blitt behandlet individuelt. I mange av dem fant vi at vaksineforsøket ikke kunne være årsaken, blant annet fordi symptomene oppsto før forsøket eller lenge etter, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Castberg i NPE til samme kanal.

En av dem som likevel fikk medhold var May Britt Hovland. Ved slutten av 2013 besluttet Høyesterett at den ME-syke kvinnen hadde krav på erstatning etter å ha blitt syk av vaksineforsøket, noe som ble betegnet som en viktig prinsipiell sak.

I en granskningsrapport som ble frigitt for ti år siden ble flere sider av forsøket kritisert, blant annet at helsemyndighetene hadde tonet ned informasjon om bivirkninger. Vaksineprogrammet på 1980- og 90-tallet var et forsøk på å få bukt med sykdommen hjernehinnebetennelse, som forårsakes av bakterien meningokokk.