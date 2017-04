Skjørholm er konstituert teknisk sjef

Fredag kom nyheten om at brannsjef i Hadsel, Øyvind Skjørholm, skal ta over for teknisk sjef Mats Aas.

Aas sa opp sin stilling tidligere i år, og blir underdirektør ved Skatt Nords sortlandskontor.

Godt inntrykk av Skjørholm

Skjørholm er konstituert i stillingen ut året, bekrefter rådmann Ola Morten Teigen.

– Det er en ung kandidat med en annen fagbrukgrunn enn vi hadde sist runde. Men Hadsel har også før prøvd den kombinasjonen.

Skjørholm har allerede satt seg inn i jobben, og har overlappet Aas en liten stund.

– Jeg vil si at vi har fått et godt inntrykk av Øyvind den tiden han har vært ansatt i kommunen. Jeg tror at han vil gjøre en god jobb.

- Artig oppgave

Skjørholm ser frem til å ta fatt på oppgavene.

– Det er mye spennende som skjer i teknisk etat fremover. Det blir fint å være en del av et godt fagmiljø, og være med å løfte kommunen. Det er en artig oppgave å få delegert.

– Vi har tatt grep for at brannstasjonen blir godt ivaretatt fremover. Vi får den daglige driften til å få rundt uansett.