Gratis buss for russ

- Med dettet tilbudet ønsker vi å bidra til at russen i Nordland får trygg transport i ei hektisk russetid, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) i ei pressemelding fra Nordland fylkeskommune. Han legger til at det er åttende året at denne ordningen gjennomføres fra fylkeskommunens side.

Ordningen varer fra 30. april til 18. mai. For å få reise gratis må man ha på seg russedressen.

- Dette er et helt glimrende tilbud, som bidrar mye til sikkerhet og trivsel for oss som skal feire russetia. Alle kan komme seg trygt hjem selv om man skulle være blakk, sier Erlend Skaug Ingebrigtsen som er russepresident på Bodø videregående skole.

- Gratis buss vil også bidra til at færre lar seg friste il å kjøre bil når de har drukket, repliserer Elisabeth Vorren, som er russepresident på Bodin videregående skole.

Begge de to presidentene forteller at de har fått masse positiv tilbakemelding fra medruss på ordningen med gratis buss.