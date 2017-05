Nedgang for sjømateksporten

Hittil i år har Norge eksportert 886 000 tonn sjømat til en verdi av 31 milliarder kroner. Eksportert volum er på samme nivå som i fjor, mens verdien har økt med 2,3 milliarder kroner eller 8 prosent.

– Til tross for redusert eksport av sjømat i april har Norge hittil i år eksportert samme mengde sjømat som på samme tid fjor. Verdien av norsk sjømateksport har for samme periode økt med 8 prosent til 31 milliarder kroner. Nedgangen i sjømateksporten i april skyldes i all hovedsak en forskyving av påsken, en svekket norsk krone og en prisøkning for laks spesielt, sier direktør for markedsinnsikt Asbjørn W. Rørtveit i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Redusert volum, men uendret verdi for laks

Norge eksporterte 60 000 tonn laks til en verdi av 4,9 milliarder kroner i april. Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 9 400 tonn, mens den totale nedgangen i volum var 8 800 tonn. Verdien er på samme nivå som i april i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 305 000 tonn laks til en verdi av 21 milliarder kroner.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 57,11 kroner i februar 2016, var den 63,59 kroner per kilo i april 2017. Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i april.

– Sterk prisvekst sammenlignet med samme periode i fjor har ført til en verdivekst på 2,7 milliarder kroner eller 15 prosent for norsk lakseeksport hittil i år. En trend vi har sett over tid er at eksporten til EU reduseres, mens den samtidig økes til oversjøiske markeder, sier analytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd i pressemeldingen.