VG-lista til Leknes

– Jeg har ikke ord akkurat nå. Jeg hadde et stort håp, men når man så på responsen rundt omkring i Norges land, sa en tydelig rørt initiativtaker i Leknes, ved navn Tor, til VGTV.

Ifølge VG, starter VG-listaarrangementet som vanlig først sted på Rådhusplassen i Oslo, før det flytter seg til Bergen, Bodø og Trondheim. Mens arrangementet tidligere ble arrangert ved to mindre steder i Norge, i tillegg til de store byene, er det i år to byer som får anledning til å være vertskap for showet, henholdsvis nevnte Leknes og Dokka.

De siste ti dagene har seks forskjellige steder konkurrert om hvem som får arrangementet, inkludert Fredrikstad, Sistranda, Sjøvegan, Dokka, Leknes og Kristiansand.

– En folkefest

Hvilke artister som skal opptre på VG-lista, er fortsatt ikke offentliggjort.

Kommersiell direktør i VG, Christian Haneborg, sier VG-lista er et veldig populært arrangement for VG.

– Det er en folkefest, og konkurransen vil engasjere både unge mennesker, familier og lokalsamfunn over hele landet. Det er veldig gøy at Extra står bak de to ekstra konsertene, sier Haneborg til VG.

Gode minner VG-lista kan ha hatt enda større oppmøte enn tidligere beregnet. Det kan ha befunnet seg langt over 15.000 mennesker i Sortland sentrum onsdag kveld.

Mange vesterålinger har nok gode minner fra 2014, da VG-lista ble arrangert på Sortland. Selv om været ikke var all verden, ble det en gedigen folkefest. Og det er nok sannsynlig at mange fra regionen tar turen sørover til Leknes i Lofoten, for å få med seg en ny kommersiell musikkfest.

Extra-konsertene holdes 26. juli og 2. august.