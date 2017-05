- Norsk musikkliv trenger LVO

Tellefsen, som tidligere har spilt med LVO i både Øksnes og Bø, mener det er svært viktig at fylkeskommunen støtter Lofoten og Vesterålen Orkesterforening.

Det har blitt kjent for meg at orkestret fra neste år kan miste den økonomiske støtten fra Nordland fylkeskommune. LVO har sendt søknad om fortsatt tilskudd og i den forbindelse ønsker jeg å støtte orkestret som er et helt spesielt i norsk sammenheng. Det er beundringsverdig at man får til å drive et symfoniorkester der ni kommuner samarbeider. Dette er noe en fylkeskommune bør sette ekstra stor pris på, sier han i en uttalelse til Nordland fylkeskommune.

Skryter av nivået

Den anerkjente fiolinisten skryter av orkesteret, som han mener holder et svært høyt nivå.

Som amatørsymfoniorkester holder LVO et høyt musikalsk nivå. Det er en glede å se hvordan det frivillige og profesjonelle musikklivet gjennom LVO spiller på lag og hvordan publikum på små steder kan møte levende, symfonisk musikk. Men det som gledet meg spesielt under oppholdet, var å se en rekruttering som jeg tror du må lete lenge rundt i Norge for å finne maken til. Det var oppsiktsvekkende flott rekruttering av unge talentfulle musikere i dette orkestret. Det ser ut til at LVO har en trylleformel som gjør at de får så mange unge til å være med å skape musikk, og de kan være et forbilde for andre, lignende orkestre. Helt ærlig, jeg har aldri sett maken, skriver han i uttalelsen.

Har ikke gitt opp

Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) søker om fortsatt økonomisk støtte fra Nordland fylkeskommune. I 2014 blei det årlige tilskuddet på kr 340 000,- uten forvarsel kuttet. Begrunnelsen var vanskelig fylkesøkonomi. De to siste årene har LVO fått et «omstillingstilskudd», men fra 2018 er den økonomiske støtten ifølge tidligere vedtak i fylkesrådet kr 0,-.

- Vi har likevel søkt fylkeskommunen om at tilskuddsordningen videreføres og foreslår en 3-årig, fornybar avtale fra neste år slik vi også har med de 9 kommunene, skriver styreleder Erik Bugge i en pressemelding.

Avhengig av støtte

Han understreker at LVO ikke kan eksistere uten en offentlig grunnfinansiering for å planlegge samlinger og konserter i hele regionen.

- Her er de ni kommunene i Lofoten og Vesterålen viktige med sine tilskudd på kr 3,- pr innbygger. Avtalen ble fornyet i fjor for tre nye år og orkesteret håper at Nordland fylkeskommune kan bli med videre på dette spleiselaget der også næringslivet og medlemmene bidrar sterkt, sier han i pressemeldingen.