Nysnø stoppet busser i Øksnes

Det var lite som minnet om vår da Vesterålen våknet til liv mandag morgen, med et hvitkledd landskap og snødekte veier. Boreal har i likhet med mange andre vårklare vesterålinger lagt om til sommerdekk på sine 100 rutebusser, noe som har skapt trøbbel på morgenkvisten, med innstilte busser i Øksnes og Andøy.

– I Øksnes har det meste vært innstilt på morgenen. Bussen fra Myre til Sortland har nå gått, men er noe forsinket. For de som skal videre til Stokmarknes blir det satt opp ekstra buss, sier avdelingsleder Frank Karlsen i Boreal Transport i Vesterålen.

Måtte snu

Første avgang fra Stø til Myre ble innstilt, neste avgang klokken 09.30 vil gå som normalt. Avgangene til og fra Alsvåg hersker det mer usikkerhet rundt.

– Bussen til Alsvåg måtte snu og kjøre tilbake. Der er veiene hvite. Det vil derfor ikke gå busser til eller fra Alsvåg på morgenkvisten. Vi venter nå en times tid for å se an forholdene, sier Karlsen til VOL i 08.30-tida.

Bussavgangen fra Andenes til Sortland 06.10 er også forsinket, og gikk først klokken 07.50. Neste avgang vil gå som normalt.

Tar ingen sjanser

Skolene i de berørte kommunene skal være varslet.

– Det er beklagelig at så mange blir berørt, men vi kan ikke legge om dekk på så mange busser over natta. Vi kjører unger, og tar ingen sjanser, derfor blir det en konsekvens at vi må kjøre etter forholdene og innstille busser når det ligger snø på veiene, sier Karlsen.

Han håper snøen skal være tint innen kort tid, og at bussene igjen kommer seg på veiene.