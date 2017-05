Fortsatt kjølig

Fylkesveien mellom Myre og Alsvåg:

Strekningen ble asfaltert for under tre år siden. Nå er det dype sprekker i veiskuldra langs store deler av fylkesveien mellom Myre og Alsvåg. – Vi skulle ønske at vi hadde penger til å gjøre et skikkelig forarbeid, sier Mange Berg i Statens vegvesen.