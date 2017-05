Trekker seg som høyreleder i protest

Tirsdag ble det kjent at kommunalminister Jan Tore Sanner og regjeringen gir 80 millioner kroner i omstillingsmidler til Andøy kommune. Pengene skal fungere som en såkalt kompensasjon for at Stortinget vedtok å legge ned flystasjonen i fjor høst, noe som innebærer at 300 arbeidsplasser forsvinner.

Har fått nok

Yngve Laukslett, som frem til nå har vært leder i Andøy Høyre, er en av flere som har kjempet en intens kamp for å få regjeringen til å snu. Han føler at han ikke har blitt hørt, verken av regjeringen eller partifellene i Høyre. Nå har han fått nok og trekker seg fra partiet i protest.

– Vi har blitt møtt med mangel på forståelse og den interne dialogen i partiet har vært veldig uheldig. Vi har forsøkt å formidle et budskap, men vi blir ikke hørt i særlig grad, sier han til NRK Nordland.

80 millioner i kompensasjonsmidler, er ikke nok til å få Laukslett til å snu.

– Vi fremmet et beskjedent krav på 150 millioner kroner, og så kommer regjeringen fram til 80 millioner. Det merkelig at man kan ha to så ulike oppfatninger, sier han til NRK Nordland.

Føler seg sviktet

Ifølge Laukslett føler flere høyremedlemmer på Andøya seg sviktet av partiet. Han understreker at Andøy har vært en vesentlig høyrekommune i rundt 30 år.

– Mange har trodd at Høyre var opptatt av Andøy flystasjon, men når de kom i regjering har de vendt 180 grader, og det er mange som regelrett har fått sjokk, sier Laukslett og viser til at Andøy Høyre har mistet 12 medlemmer som en direkte konsekvens av vedtaket om legge ned flystasjonen. To av disse sitter i dag i kommunestyret.

- Betydelig sum

En person som synes det er trist at Laukslett tar sin hatt og går, er stortingsrepresentant Margun Ebbesen fra Høyre.

Hun understreker at hun selv har gjort hva hun kan for å ta vare på interessene til andøysamfunnet. Nå har hun et håp om at alle med engasjement for Andøya og situasjon innbyggerne befinner seg i, klarer å se fremover.

– 80 millioner kroner er en betydelig sum. Nå må både kommunen og fylkeskommunen stille med sine bidrag til å sikre lokalsamfunnet fremover, skriver hun i en pressemelding.