Finværet blir værende

I alle fall værmessig, mener meteorologene.

For fredagen starter med skyfri himmel og temperaturer på rundt frysepunktet. Utover dagen stiger temperaturen og etterhvert blir det rett så trivelig, for oss vesterålinger som ikke er godt vant vel å merke. Det blir nemlig opp mot seks grader.

Det er ei heller noe vind å snakke om. Kun lett bris fra sørøst.

Tekstvarsel for Nordland:Østlig bris. Opphold og lange perioder med sol, men utover dagen mulighet for spredte regnbyger sør for Bodø.