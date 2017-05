Må enten bli med i Natos rakettskjold eller skaffe sitt eget

Ifølge avisa Klassekampen kan det for første gang dokumenteres at Luftforsvaret vil ha et rakettskjold i Norge.

Rakettskjold er et system, våpen eller en teknologi som skal oppdage et missil som blir sendt mot et område som skal forsvares. Systemet skal være kapabelt til å følge missilets flukt eller bane gjennom verdensrommet og lufta, og til slutt være i stand til å ødelegge det.

Hemmelig rapport

I en hemmeligstemplet rapport fra Luftforsvaret konkluderes det med at dagens Forsvar ikke er kapable til å beskytte Norge mot angrep fra missiler og presisjonsstyrte bomber. I rapporten blir det nevnte luftforsvaret karakterisert som "begrenset", blant annet på grunn av manglende størrelse og for kort rekkevidde, skriver avisa.

Dette utgangspunktet gjør at norske flystasjoner som skal være base for Norges nye kampfly F-35, til enkle mål, skriver Klassekampen. I rapporten konkluderer Luftforsvaret derfor med at Norge nå må forholde seg til to valg: enten å bli med i Natos rakettskjold, eller å skaffe et eget nasjonalt rakettskjold.

Kinkig situasjon

Ifølge avisa fører dilemmaet til at norske politikere kommer i en svært kinkig situasjon. For det første vil et eventuelt rakettskjold bli veldig dyrt. Samtidig har Natos rakettskjold også blitt kritisert for å drive fram et nytt atomvåpenkappløp.

Rapporten som Klassekampen har fått tilgang til, er Luftforsvarets innspill til utbyggingen av Evenes, som etter hvert skal bli hovedbasen for kampflyene i Nord-Norge. I dokumentet kan man blant annet lese at et missilangrep «kan forventes i en innledende fase av et strategisk overfall på Norge, og kampflybasene er sannsynlige mål»

Problem med manglende luftvern

Problemene med manglende luftvern gjelder ikke bare for Evenes. Også Ørlandet, som blir hovedbasen for Norges nye kampfly, mangler skikkelig luftvern.

«Størrelsen på den bakkebaserte luftvernstrukturen i Norge er begrenset (...) Antallet objekter som behøver luftvernbeskyttelse er vesentlig større enn antall luftvernstridsgrupper og eventuelle lufttrusler møtes av ett luftvernsystem», skriver Luftforsvaret i rapporten, ifølge Klassekampen.

Ikke tatt stilling

Dagens Regjering har fortsatt ikke tatt stilling til om Norge skal delta i Natos rakettskjold. De har satt ned et utvalg bestående av norske og amerikanske eksperter som skal vurdere innholdet i et norsk bidrag, skriver Klassekampen.

Ifølge avisa skal utvalget levere fra seg sin konklusjon i løpet av inneværende år, mens det er ventet at regjeringen får saken på sitt bord om et års tid.