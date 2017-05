– Dette må bli en tradisjon

Arrangementet, med navnet The Great Golden Party, overførte Eurovisionfinalen på storskjerm.

Mange ivrige og festkledde vesterålinger hadde møtt opp for å være en del av festen og ikke minst heie frem det norske bidraget Grab the Moment, med duoen Jowst.

Gamle helter

Kvartetten Barbro Sivertsen, Christine Meisterlin, Cecilie Pedersen og Camilla Haugstad hadde benket seg ned ved av bordene og var klare for fest. Kvinnene la ikke skjul på at det er formidable fan av sangkonkurransen og gledet seg til kvelden. Midt på bordet sto sågar en pappversjon av ansiktet til den tidligere Eurovisiondeltakeren Didrik Solli Tangen.

– Han er nødt til å være med. Vi leker ikke Grand Prix, sier Christine Meisterlin.

Barbro Sivertsen synes det var vanskelig å peke ut en klar favoritt, men hadde tro på Ungarn.

– Jeg tror at det kan gjøre det bra. Det er en fin låt, sier hun.

God stemning og mye folk

En annen ivrig Eurovision-fan som hadde tatt turen, er Wenche Israelsen. Hun har vært fan av konkurransen så lenge hun kan huske

– Det er artig å være her. Og så er det god stemning og mye folk, sier hun.

På spørsmål om hun har noen spesifikke favoritter blant deltakerne, er ikke svaret veldig overraskende.

– Jeg har hørt veldig mye på det norske bidraget og synes det er bra, slår Israelsen.

Tidligere deltaker

Det var ikke bare svorne Eurovision fans som hadde funnet stedet til Blåboksen. Det hadde også tidligere deltaker i konkurransen, Ketil Stokkan, som skulle på en spillejobb senere på kvelden.

Harstadværingen har vært med i den den internasjonale finalen to ganger, i 1986 og i 1990. Først med sangen Romeo og deretter med Brandenburger Tor. Han forteller at forskjellen på konkurransen i dag og da han selv var med, er betydelig.

– Det gjelder på flere områder. Da var det for eksempel 90 personer i orkestergrava, men nå er musikken spilt inn på forhånd, sier han.

-Mindre konkurransefokus

Artisten har også klare meninger om selve showet.

– Før var det mer søkelys på selve konkurransen. Komposisjon og tekst ble vektlagt i mye større grad enn i dag. Nå handler det mest om det visuelle og utseende på showet, utdyper Stokkan.

Stokkan måtte gå før arrangementet på Kulturfabrikken var ferdig, men han rakk å få med seg det portugisiske bidraget som skulle vise seg å bli kveldens vinner.

– Hør på den stemmen Jeg elsker den låten. Den har et fantastisk uttrykk, men det er ingen typisk Eurovision-låt, slår Ketil Stokkan fast.

Den norske låten, Grab the Moment, som til slutt havnet på tiendeplass, har han også sansen for.

– Det er en låt som vokser for hver gang du hører den, sier han.

Selv om minnene er gode og mange, savner ikke Stokkan Eurovision-sirkuset.

– Nå er det ungdommen sin tur. Men skulle jeg involvere meg i dag måtte det vært på låtskriversiden, presiserer Stokkan.

- Utrolig gøy

Vertene for arrangementet var de såkalte sølvjakkene, alias Ken Rune Hansen og Martin Meisterlin, i tillegg til Lise Finden. Sistnevnte var vertinne da NRK liveoverførte hennes MGP-fest under den nasjonale sendinga tidligere i år. Trioen bydde blant annet på bingo og konkurranse, til stor glede for et feststemt publikum.

– Det er rett og slett utrolig artig. Bare se på folket. De har pyntet seg så fint og har det så så gøy. Dette har vært en fantastisk kveld, sier en begeistret Lise Finden.

Hun håper at arrangementet har kommet for å bli.

– Dette må bare bli en tradisjon, slår hun ettertrykkelig fast.