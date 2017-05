– Vi hadde en rolig start med lite belegg, men så kryper vi oppover. Vi ser av både bookinger og belegg at tallene nå øker, sier administrerende direktør Stein Terje Dahl i FlyViking til NRK Troms.

2000 passasjerer

Siden oppstarten i mars har selskapet hatt rundt 2.000 passasjerer. Det er ensbetydende med åtte passasjerer per flygning

Ifølge Dahl er den foreløpige passasjertrafikken i tråd med forventningene selskapet hadde i forkant. Han forteller at flere av turene har inkludert både opplæring og utsjekker, i tillegg til et forsiktig trafikkopplegg. Kombinert med et beskjedent trafikkopplegg i starten som ikke har vært tilpasset markedet, sier han at det er forklaringen på passasjertallet.

Trenger flere fly Starter nytt nordnorsk flyselskap FlyViking AS tar opp konkurransen med Widerøe.

Per i dag har FlyViking to fly i trafikk. De flyr daglige turer mellom Tromsø, Bodø og Hammerfest. Men skal fortjenesten økes, må flere fly settes i trafikk.

– Vi tjener ikke penger før vi har en flyflåte i henhold til det vi har bestilt, altså fem fly. Da kommer det til å se mye bedre ut, sier Dahl til NRK Nordland.

Da FlyViking startet opp i april, lot det seg ikke gjøre å ta med annet enn håndbagasje ombord på flyet. Nå er regelen endret.

Vi må kjempe for hver passasjer, slik at vi gjør tiltak både mot feriereisende, firmaer og pasientreiser, sier Dahl til NRK Troms.

Førsteamanuensis Espen Andersen ved handelshøyskolen BI er ekspert på norsk flybransje. Han mener at FlyVikings passasjerantall etter to måneder i drift ikke er liv laga på sikt.

– Det er helt klart for lite passasjerer til at det kan lønne seg i det lange løp, men det er jo alltid en oppstartsperiode. Man er avhengig av vekst, fordi man kan ikke tjene penger i et flyselskap uten å ha et visst antall fly, sier han til NRK Troms.

Den samme Andersen har tidligere uttalt til VOL at flybransjen er blant de tøffeste i verden og at nyetablerer alltid sliter med å etablere seg.

Den samme Andersen har tidligere uttalt til VOL at flybransjen er blant de tøffeste i verden og at nyetablerer alltid sliter med å etablere seg.

– Det er en grunn at de færreste flyselskapene som starter opp ikke overlever. Luftbransjen er beinhard å konkurrere i. Kjøper du en fabrikk kan du bygge boliger. Et fly kan ikke brukes til så mye annet enn å fly, uttalte han til VOL i vinter.