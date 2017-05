Over 500 påmeldt til populær Kleiva-dag

Åpen dag for barnehager og førsteklassinger på Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, har blitt en særdeles populær tradisjon. I neste uke gjør unger fra hele Vesterålen sitt inntog på skolegårdsbruket, når årets arrangement går av stabelen.

– Tidligere år har dette vært en stor suksess med 600-700 barn, og vi regner med at årets utgave ikke blir noe unntak, forteller skolens rekruttering- og informasjonsrådgiver Geir Skjalmar i en pressemelding.

Han opplyser at så langt er det over 500 påmeldte til årets arrangement, hvor både elever fra helselinje og grønne og blå naturbrukslinjer på Kleiva, samt matfagelever ved skolens avdeling i Øksnes, vil bidra for å gi ungene en dag full av opplevelser.

– Her kan barna gå rundt og oppleve alle dyrene på gården. Det blir lam, kalver, kaniner, sauer, hester, kuer og kanskje kyllinger. Det blir også aktiviteter som klatring, spikring og muligheter for å ta en traktor nærmere i øyesyn, forteller Skjalmar.

– Det legges opp til en sosial dag hvor både unge og voksne får møte andre fra Vesterålen, avslutter han.