Statsministeren på Fiskebøl

Statsministeren har den siste uka vært på rundreise i Nordland og Troms, og har besøkt en rekke steder. Vesterålen sto ikke oppført på det tette programmet, men søndag formiddag dukket Erna Solberg likevel opp i regionen.

Solberg er på plass på Norlense sitt anlegg på Fiskebøl, sammen med ordførerne i Hadsel og Vågan og statssekretær i olje- og energidepartementet Kjell-Børge Freiberg.

Pressen er invitert til å møte statsministeren, og VOL er til stede. Det er grunn til å tro at besøket handler om den mye omtalte olje- og miljøvernbasen, som regjeringen har ønsket å etablere i Lofoten og Vesterålen.

Hadsel og miljøet rundt Norlense på Fiskebøl har vært på offensiven siden basen ble omtalt i regjeringserklæringen i 2013, og har jobbet tungt for å få en etablering til kommunen. Noen av lofotkommunene, Øksnes og Andøy har så vidt stukket hodene frem, men man har unngått den store lokaliseringsdebatten - da det har blitt sagt at man først skal finne ut hva basen skal være, før lokalisering avgjøres.

I fjor sommer kakket imidlertid Hadsel og Vågan seg på lag for å sikre at den planlagte miljø- og oljevernbasen skulle havne på Austvågøya. I august leverte de et felles høringsinnspill hvor de gikk inn for en delt løsning mellom Fiskebøl og Lofotakvariet. Forslaget var at Lofotakvariet i Kabelvåg fikk formidlingsoppgavene, mens selve miljø- og oljevernbasen ble lagt til Fiskebøl. I innspillet tok de også til orde for en testlokalitet for opplæring, bruk av oljevernutstyr og håndtering av oljesøl. Et forslag var også å bruke lenseteknologi til oppsamling av marint søppel.

For å få enda et forsprang startet Bømyr eiendom, Norsea Group og Hadsel kommune i februar i år selskapet Lofoten og Vesterålen Miljøbase, hvor de spyttet inn kapital og 1053 mål på Fiskebøl, for å legge til rette for en eventuell base.

