I dag endres fiskeprisene

Norges Råfisklag har satt opp prisene på torsk som er mellom 2,5 og 6,0 kilo med 25 øre til 19,25 kroner kiloet. Seiprisen videreføres med 9,2 kroner kiloet.

– Snittprisen som betales til fisker for fersk og fryst torsk har hatt en liten oppgang siden forrige minstepris-beregning og er hovedårsaken til økningen i den dynamiske minsteprisen. Prisen som betales til fisker for fersk og fryst sei har hatt en liten økning, men ikke nok til å påvirke pris-modellen slik at prisen går opp, skriver Norges Råfisklag i en pressemelding.

Prisene for torsk og sei gjelder frem til 4. juni.