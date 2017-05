Senterpartiet et populært andrevalg for Ap og KrF

Den årlige Medieundersøkelsen som ble presentert i forrige uke, undersøker partienes forhold til mediene. Som en del av denne undersøkelsen ble partimedlemmene også spurt om hvilket parti de ville stemt på dersom de ikke fikk stemme på sitt eget, ifølge Bergens Tidende.

Resultatet viser at blant KrFs medlemmer er Sp det mest populære valget, mens Aps medlemmer velger SV foran Senterpartiet.

– Det er verdens mest hypotetiske spørsmål, men det sier noe om en stemning innad i partiene, sier professor Frank Aarebrot, som er faglig ansvarlig for undersøkelsen.

Få av de to partienes medlemmer ville derimot stemt på hverandres partier som andrevalg. Kun 1,4 prosent av Ap-medlemmene ville stemt på KrF som andrevalg, mens kun 12 prosent av KrF-velgerne kunne tenkt seg å stemme Ap.

Aarebrot mener at KrF kan kreve at Sp skal med i en regjering, og at Trygve Slagsvold Vedum dermed kan bli aktuell som statsminister. Selv avviser Vedum dette.

(©NTB)