Ny pen dag, men fortsatt kjølig

For til tross for mye pent vær, er det ikke så veldig sommerlige temperaturer her hoss oss.

Slik blir det ei heller i dag. For vi vil få maks seks grader i Vesterålen også i dag. Til gjengjeld blir det dog en god del sol og kun laber bris fra nord.

Først mot slutten av uka ser det ut som det snur rent temperaturmessig. Da får vi en dobling på skalaen, faktisk oppe i 13-14 grader. Da begynner det å ligne på noe.