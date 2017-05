Eldrerådene i Vesterålen bekymret over ambulansesituasjonen

Nordlandssykehuset tok én av Sortlands to ambulanser ut av drift fra nyttår. Både tillitsvalgte i ambulansetjenesten, kommuneledelser, politikere, regionråd og brannvesen har ytret bekymring over situasjonen.

Nå har også eldrerådene i Vesterålen samlet seg om en felles uttalelse til Nordlandssykehuset.

– Eldrerådene ser med stor bekymring på ambulansetjenesten i Vesterålen, skriver de.

– Etter endringene i ambulansetjenesten, hvor en ambulanse ble trukket ut, er det rapportert flere uheldige situasjoner som en konsekvens av dette. Typisk har det vært lang ventetid slik at legenes kapasitet har blitt bundet opp med pasienter som skulle vært transportert til sykehuset på et tidligere tidspunkt. Hendelsene som er rapportert må beskrives som på kanten av uforsvarlighet. I tillegg har redusert ambulansekapasitet skapt en utrygghet for kommunenes innbyggere. Vi frykter for at det er et tidsspørsmål før vi ser konsekvenser av mer alvorlig art, heter det i uttalelsen.

Eldrerådene i Vesterålen ber om at styret i Nordlandssykehuset følger nøye med ambulanseberedskapen i Vesterålen.

– Vi anmoder også våre lokale helsetjenester følge nøye med konsekvensene av den reduserte kapasiteten og fortløpende rapportere til Nordlandssykehuset. Det er av største betydning at vi har en god ambulanseberedskap, intet mindre, avslutter de.